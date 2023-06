Ηράκλειο

Ηράκλειο: μαχαίρωσε την σύντροφό του και αυτομαχαιρώθηκε

Η γυναίκα, μετά την επίθεση, βγήκε αιμόφυρτη να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας απόψε στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive ένας άνδρας περίπου 35 ετών, φέρεται να χτύπησε και τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύντροφό του και στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι αυτοτραυματίστηκε.

Το επεισόδιο στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, ξεκίνησε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με καυγά μεταξύ του ζευγαριού, και εξελίχθηκε άσχημα. Η γυναίκα φέρεται μετά τον τραυματισμό της να βγήκε από το σπίτι και να ζήτησε βοήθεια από γείτονες.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε και τους δύο προκειμένου να τους μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Στην περιοχή έσπευσε και κλιμάκιο της αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό.

