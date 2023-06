Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση με το πιστόλι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας Ισραηλινός θέλησε να επιβιβαστεί στην πτήση για Τελ Αβίβ με ένα πιστόλι, το οποίο είχε αποσυναρμολογήσει, αλλά κατέληξε με χειροπέδες.

Συναγερμός σήμανε χθες (3/6/2023) στις 6 το απόγευμα στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" του Ηρακλείου, όταν εντοπίστηκε ένα πιστόλι στις βαλίτσες επιβάτη.

Επρόκειτο για έναν 62χρονο Ισραηλινό, ο οποίος είχε μέσα στις αποσκευές ένα πιστόλι, το οποίο είχε αποσυναρμολογήσει.

Η παρατηρητικότητα όμως των υπαλλήλων ελέγχου "μπλόκαρε" το παράνομο φορτίο, και ο 62χρονος αντί να ταξιδέψει για το Τελ Αβίβ, συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Αερολιμένα και οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου, με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος: Βόας έκοβε... βόλτες προκαλώντας πανικό (εικόνες)

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Εύβοια: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο