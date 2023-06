Εύβοια

Εκλογές: βανδάλισαν περίπτερο της ΝΔ στην Εύβοια (εικόνες)

Άγνωστοι βανδάλισαν το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στην Χαλκίδα.

Άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς στο εκλογικό περίπτερο της νέας Δημοκρατίας στην Χαλκίδα.

«Ορισμένες ομάδες πιστεύουν πως με την βία θα καταφέρουν να μας φοβίσουν. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας κάνουν ακόμα πιο μαχητικούς. Να παλέψουμε για την δημοκρατία, αυτό το πολύτιμο αλλά και τόσο εύθραυστο αγαθό. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εδώ. Δεν σας φοβόμαστε», αναφέρει η ΟΝΝΕΔ Ευβοίας σε ανακοίνωσή της.

