Αιδηψός: αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε γυναίκα (εικόνες)

"Κραυγή αγωνίας" από τους κατοίκους της περιοχής για αγέλη αδέσποτων σκύλων. Γλίτωσε τα χειρότερα η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση.

Ακόμη ένα περιστατικό επίθεσης σκύλων συνέβη αυτή τη φορά στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη πέντε αδέσποτων σκύλων στην οδό Πλούταρχου Λ. στην Αιδηψό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα κάτω άκρα.

Όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχει σοβαρό θέμα με τα αδέσποτα στη λουτρόπολη στην Αιδηψό και η οδός Πλουτάρχου ζητάει βοήθεια εδώ και χρόνια. Κάτοικος της περιοχής ανέβασε βίντεο στο Facebook όπου διακρίνονται εξαγριωμένα αδέσποτα σκυλιά τα οποία προκαλούν τρόμο στους περαστικούς.

Και στο Πευκί όμως, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα τα αδέσποτα να προκαλέσουν φθορές στον προφυλακτήρα.

