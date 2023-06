Λάρισα

Φωτιά στη Λάρισα: Μία σύλληψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα για την φωτιά στο Κυψελοχώρι Λάρισας.

Ένας άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε χθες, Δευτέρα, στο Κυψελοχώρι Λάρισας.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε δασική έκταση, στην περιοχή Κυψελοχωρίου Λάρισας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ήλιος την Τρίτη