Λάρισα: Μεγάλη φωτιά στο Κυψελοχώρι

Η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή και στο σημείο επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Κυψελοχώρι Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή και στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Παράλληλα, από την πυροσβεστική κρίθηκε αναγκαίο να συμβάλουν στην επιχείρηση και εναέρια μέσα για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυψελοχώρι Λάρισας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2023

