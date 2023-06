Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Είχε μετανάστες στο πορτ παγκάζ αυτοκινήτου που έκλεψε από την Αθήνα

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη διακινητή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη οχήματος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αλλοδαπός χωρίς δίπλωμα και άδεια οδήγησης, μετέφερε με όχημα τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι ήταν στο πορτ παγκάζ του.

Επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο κι εκείνος να φύγει πεζός, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα είχε κλαπεί λίγες μέρες νωρίτερα από την Αττική.

Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ το όχημα θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αστυνόμευσης του νομού, πρωινές ώρες χθες (06-06-2023), συνελήφθη νεαρός που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Πρόκειται για αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της παράνομης μεταφοράς - προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, παράνομης εισόδου, απείθειας, αντίστασης, οδήγησης άνευ άδειας ικανότητας οδήγησης και κλοπής.

Συγκεκριμένα, επί της Εγνατίας Οδού (κόμβος Ασπροβάλτας) εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον προαναφερόμενο νεαρό, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και μετά την ακινητοποίησή του οχήματος εξήλθε αυτού και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στο αυτοκίνητο βρέθηκαν (3) αλλοδαποί, οι οποίοι βρίσκονταν στο χώρο αποσκευών και στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ διαπιστώθηκε, επιπλέον, πως το όχημα είχε κλαπεί σε προγενέστερο χρόνο από περιοχή της Αττικής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και το ανωτέρω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

