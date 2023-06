Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε σε παιδικό δωμάτιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση της μητέρας του παιδιού στο παράθυρο του οποίου χτύπησε η σφαίρα.

-

Αδέσποτη σφαίρα έπεσε σε τζάμι μαθήτριας στο Ρέθυμνο, το βράδυ της Δευτέρας.

Το κορίτσι αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για πέτρα, όμως το πρωί της Τρίτης, διαπίστωσε ότι το τζάμι της είχε τρύπα από σφαίρα και ειδοποίησε τη μητέρα της.

Εκείνη με τη σειρά της ενημέρωσε την Αστυνομία και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε κάποιο γλέντι στην περιοχή, αλλά προφανώς ήταν πυροβολισμοί.

Το ευτύχημα είναι ότι, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

«Ρέθυμνο. Η πόλη που μια σφαίρα μπορεί να πετύχει εσένα ή το παιδί σου μέσα στο σπίτι σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχω αηδιάσει, το σιχάθηκα πια», έγραψε η μητέρα σε ανάρτησή της.

Πηγή: rethymnosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Ανατίναξη φράγματος: Τεράστιες εκτάσεις της Χερσώνας κάτω από το νερό (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Φλωρινιώτης: η κόρη του, η αποκάλυψη για τον θάνατο του και ο Άγιος Νικόλαος (βίντεο)

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις