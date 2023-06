Καβάλα

Φωτιά στην Καβάλα - Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη (εικόνες)

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελαιοχώρι Καβάλας.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ από αέρος έχουν σπεύσει 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

