Θεσσαλονίκη - “Καλημέρα Ελλάδα”: Ο αστυνομικός που απεγκλώβισε το παιδί που κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Γκανάτσιος για τον τρόπο που απεγκλώβισε το 2 ετών παιδάκι μέσα από το αυτοκίνητο της μητέρας του στο οποίο κλειδώθηκε.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Βεργίνας, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κινούμενοι σε ρυθμό περιπολίας, εντόπισαν μια γυναίκα έξω από ΙΧ να βρίσκεται σε κατάσταση παροξυσμού, καθώς έκλαιγε με λυγμούς και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

Άμεσα οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ο λόγος που η γυναίκα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ήταν γιατί εντός του οχήματός της, είχε εγκλωβιστεί ένα ανήλικο αγοράκι, το οποίο νωρίτερα είχε δέσει στο παιδικό του κάθισμα. Το αμάξι ήταν κλειδωμένο και τα κλειδιά βρισκόταν μέσα στο ΙΧ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος ξεκλειδώματος, καθώς η οδηγός δεν είχε πάνω της δεύτερα κλειδιά.

Χωρίς δεύτερη σκέψη και χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, οι δικυκλιστές αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρισκόταν το παιδί, κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν το ανήλικο αγοράκι.

Ο κ. Χρήστος Γκανάτσιος, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που εντόπισε το περιστατικό και απεγκλώβισε το μωρό από το αυτοκίνητο μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ανέφερε πως "ήμασταν σε ώρα περιπολίας όταν είδαμε κόσμο να μας κάνει νόημα να σταματήσουμε. Είδαμε τη μητέρα του παιδιού σε έξαλλη κατάσταση με την τσάντα της πεσμένη στο έδαφος και έτσι θεωρήσαμε πως κάποιος την είχε κλέψει, όμως σύντομα καταλάβαμε τι συνέβαινε".

"Αμέσως με το ειδικό εργαλείο που κουβαλάω πάντα έσπασα το τζάμι με τεράστια προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί το παιδί και έτσι μαζί και με τους συναδέλφους καταφέραμε να παραδώσουμε σώο το παιδί στη μητέρα του" είπε χαρακτηριστικά.

