Ρόδος: Δάσκαλος γιόγκα και η σύζυγος του “εξανάγκασαν” νεαρή σε όργια για ένα… πιάτο φαΐ

Τι αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου για κατάχρηση σε ασέλγεια. Κεκλεισμένων των θυρών κατέθεσε η 19χρονη. Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος για την “ελεύθερη σχέση” και την “φιλοξενία” αλλοδαπών.

Ποινή φυλάκισης 30 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε έναν 49χρονο φυσιολάτρη Ροδίτη, δάσκαλο yoga και οπαδό του γυμνισμού και 10 μηνών με 3ετή αναστολή στην αλλοδαπή σύζυγό του που κρίθηκαν ένοχοι, χωρίς να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με εκμετάλλευση ανάγκης για εργασία και για απλή συνέργεια στην ανωτέρω πράξη

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών ενώ η μάρτυρας κατηγορίας κατέθετε επί ώρες.

Ο 49χρονος κατηγορήθηκε ειδικότερα με τη σύντροφό του για το ό,τι την 5η Αυγούστου 2019 υποχρέωσε άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την άμεση ανάγκη του να εργασθεί και ειδικότερα υποχρέωσε την εγκαλούσα, η οποία είχε έρθει από την Ισπανία για να εργασθεί στην επιχείρηση ενοικίασης δωματίων του ως καθαρίστρια, με τη συμφωνία αντί μισθού να της παρέχει στέγη και τροφή, να προβεί σε ασελγείς πράξεις, παρουσία της δεύτερης κατηγορουμένης και σε συνουσία μαζί του, καθώς και να ανεχθεί γενετήσιες πράξεις και δη θωπείες των γεννητικών της οργάνων, εκμεταλλευόμενος την άμεση ανάγκη της να εργασθεί, καθώς εστερείτο χρημάτων ακόμη και για την έκδοση εισιτηρίου επιστροφής στην πατρίδα της.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, τονίζοντας ότι τα καλοκαίρια αναζητά μέσω σχετικών σελίδων εθελοντές για να τον βοηθούν με αντάλλαγμα να έχουν στέγη και φαγητό και να κάνουν παράλληλα τις διακοπές τους.

Στις σελίδες αυτές του διαδικτύου, όπως τόνισε, δεν υπάρχει υποχρέωση αμοιβής στον εθελοντή και δεν υπάρχει εργασιακή σχέση.

Όπως επεσήμανε στην ιστοσελίδα Helpx, συνομίλησε με την Ισπανή η οποία επέδειξε ενδιαφέρον να έλθει στη Ρόδο με μια φίλη της και εκείνος τις ενημέρωσε ότι μπορούσε να τους παρέχει στέγη και φαγητό μόνο για ένα άτομο δωρεάν και ότι αν ήθελαν δωμάτιο για δύο άτομα θα έπρεπε να του καταβάλλουν 20 ευρώ ημερησίως.

Τελικά η μια αποκρίθηκε και στην πορεία του ζήτησε με μηνύματα να της καταβάλλει μικροποσά για να αγοράζει το φαγητό της η ίδια ως χορτοφάγος.

Ο 49χρονος της απάντησε ότι θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα από κοντά και την 5η Αυγούστου 2019 με τη σύντροφό του την παρέλαβαν από το αεροδρόμιο.

Όπως εξέθεσε, με την σύντροφό του σκέφθηκαν την ημέρα εκείνη να πάνε στην παραλία και πήραν μαζί τους ένα φορητό ψυγείο και νερά, αναψυκτικά και μπύρες αλλά και τρόφιμα για να κάνουν πικ νικ.

Παρέλαβαν την Ισπανή, είχαν συνομιλία μαζί της στην διαδρομή, τους ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι είναι 19 ετών, αμφίφυλη, και έδειξε, όπως είπε ο κατηγορούμενος, ότι ήταν ενθουσιασμένη που συζητούσαν ελεύθερα και δέχτηκε να πάνε σε μια φυσική, νατουραλιστική παραλία γυμνιστών.

Όπως είπε, δέχτηκε, και μάλιστα όταν έφτασαν στην παραλία ο μόνος της ενδοιασμός ήταν ότι ήταν… αξύριστη.

Έβγαλαν τα ρούχα τους, έπιασαν τα χέρια τους και έκαναν όλοι μαζί μπάνιο στη θάλασσα, της έβαλε λάδι και της έκανε μασάζ, ενώ έβγαλαν και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Στην επιστροφή, όπως υποστήριξε και εντός του αυτοκινήτου επιδόθηκαν ομαδικώς σε ερωτικές πράξεις και στο σπίτι αφού της έδειξε το κρεβάτι που κοιμόντουσαν όλοι μαζί την ενημέρωσε ότι η τουαλέτα είναι κοινόχρηστη και ότι στο σπίτι κυκλοφορούν γυμνοί.

Τα σεξουαλικά όργια συνεχίστηκαν την ίδια ημέρα στην οικία, όπως είπε, αλλά και την επομένη. Το βράδυ την άκουσε, όπως είπε, να ανοίγει την βαλίτσα της και τον ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να μείνει μαζί τους και ότι θέλει να βρει δουλειά που να αμείβεται. Της απάντησε, όπως είπε, ότι αν δεν βρει αλλού είναι ευπρόσδεκτη να επιστρέψει. Ακολούθως κατήγγειλε τον ίδιο και τη σύντροφό του στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθεί η τελευταία αυθημερόν.

Ο ίδιος σε ηλικία 42 ετών είχε απαλλαγεί από καταγγελία που είχε υποβάλει εις βάρος του μια 36χρονη Αμερικανή η οποία είχε υποστηρίξει ότι την είχε καταστήσει ανήμπορη με… yoga και εν συνεχεία συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της, παρά τη θέλησή της.

Πηγή: dimokratiki.gr

