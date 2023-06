Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο δυστύχημα στο Αγρίνιο

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν η μηχανή την οποία οδηγούσε ανατράπηκε.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη γέφυρα Αχελώου με θύμα έναν 26χρονο σημειώθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου, στην περιοχή του Αγρινίου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με τον νεαρό οδηγό να τραυματίζεται θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες ωστόσο ερευνώνται από την Τροχαία Αγρινίου καθώς σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν, προηγήθηκε σύγκρουση με προπορεύομενο όχημα.

Ο 26χρονος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του.

