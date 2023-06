Καβάλα

Τροχαίο - Καβάλα: Φονική παράσυρση πεζού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού. Πώς ακριβώς συνέβη.

-

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Νέα Πέραμο Καβάλας όταν ένας 43χρονος παρασύρθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου στην Νέα Πέραμο Καβάλας, «Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος ημεδαπός παρέσυρε 43χρονο ημεδαπό που διέσχιζε πεζός το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 43χρονου».

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.

Τραγικό τέλος και για μία γυναίκα που είχε βρεθεί στην Ήπειρο, για να παρακολουθήσει πολιτιστικό φεστιβάλ.

Η 59χρονη είχε ταξιδέψει με το πολυμορφικό της αυτοκίνητο από τη Θεσσαλόνικη, όπου μένει με τον Έλληνα σύζυγό της, για την Κόνιτσα, όπου πραγματοποιείται τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ.

Ο σύζυγός της δεν την έβρισκε από το Σάββατο και ειδοποίησε τις Αρχές, με τους αστυνομικούς από την πόλη της Κόνιτσας να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής νεκρή έξω από το αυτοκίνητό της, στην περιοχή Πάδες.

Ενώ και στη Σύρο, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου όταν, μοτοσικλετιστής εξετράπη της πορεία το και έπεσε από ύψος 20 μέτρων σε χωράφι στην θέση Ροζιά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, που τον μετέφεραν στον δρόμο, με φορείο και στη συνέχεια ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα τραύματά του δεν εμπνέουν ανησυχία, ενώ έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία Σύρου.

Πηγή: πληροφορίες και από thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Αγρίνιο: Οχιά δάγκωσε άντρα – μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας