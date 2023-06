Ξάνθη

Κακοποίηση ζώων - Ξάνθη: Βρέθηκαν 4 νεκρά κουτάβια... παρατεταγμένα στη σειρά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η εικόνα τεσσάρων νεκρών κουταβιών, παρατεταγμένων στη σειρά, στην περιοχή της Ξάνθης, τα οποία φαίνεται ότι σκότωσε άγνωστος.

-





Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ένας νεαρός στην Ξάνθη, περπατώντας στην περιοχή ανάμεσα στα Κιμμέρια και τα Πηγάδια, όταν αντίκρισε τέσσερα κουτάβια νεκρά και μάλιστα παρατεταγμένα στη σειρά.

Ο ίδιος νεαρός, εκτός από την αστυνομία η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και θα επιληφθεί του θέματος, κάλεσε και την φιλοζωική οργάνωση «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης» η οποία προχώρησε άμεσα σε ανάρτηση δημοσίευοντας φωτογραφίες των άτυχων κουταβιών.

Το περιστατικό ανέδειξε η φιλοζωική οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για κτηνωδία και ζητά να βρεθούν οι ένοχοι αυτού του φρικτού εγκλήματος. Σημειώνεται ότι ακόμη δύο κουταβάκια βρέθηκαν κοντά στο σημείο, με το ένα να είναι καλά στην υγεία του και το δεύτερο να είναι τραυματισμένο στο πρόσωπο.

«Ντρέπομαι ειλικρινά! Ένας νεαρός περνώντας από την περιοχή ανάμεσα στα Κιμμέρια - Πηγάδια κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή αντίκρυσε αυτό το θέαμα. Έτσι ακριβώς τα βρήκε, αν είναι δυνατόν! Το τραυματισμένο που κρατάει στα χέρια και άλλο ένα ζωντανό κανονίσαμε και τα μεταφέρει τώρα στο κτηνιατρείο του Γιώργου Ζαγκλιαβου. Έχει σοκαριστεί το παιδί που τα βρήκε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν μπορεί να το πιστέψει. Έτσι ακριβώς τα βρήκες επιμένω να τον ρωτάω, ναι έτσι ακριβώς μου απαντάει! Αν είναι δυνατόν! Δεν υπάρχουν λόγια ,αυτό δεν είναι απλά έγκλημα!» αναφέρει η φιλοζωική σε ανάρτησή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)