Πάτρα - Απόπειρα απαγωγής: Άνδρες σε λευκό βαν προσπάθησαν να αρπάξουν παιδιά δημοτικού

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έχει προκαλέσει αναστάτωση στους γονείς, που ζητούν από την Διεύθυνση του Σχολείου τη λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών τους. Τι καταγγέλλουν.

Αναβρασμός επικρατεί στο 56ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δοϊράνης.

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής έχει προκαλέσει αναστάτωση στους γονείς, που ζητούν από την Διεύθυνση του Σχολείου τη λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών τους.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ένα λευκό βαν σταμάτησε έξω από το σχολείο, δύο άνδρες κατέβηκαν και πλησίασαν τα κάγκελα και άρχισαν να συνομιλούν με τα παιδιά, προσπάθησαν να τα δελεάσουν με καραμέλες, ενώ ένας φέρεται να άρπαξε κοριτσάκι από το χέρι, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει ελαφρά και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με γονείς, τα παιδιά βρίσκονταν στο προαύλιο, καθώς ήταν αδύνατο να κάνουν το μάθημα των εικαστικών στην αίθουσα λόγω ζέστης, όταν αντελήφθησαν τους δύο άνδρες να τα καλούν στα κάγκελα. Μετά το περιστατικό με τη μαθήτρια που τραυματίστηκε, σήμανε συναγερμός και ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ υποβλήθηκαν και μηνύσεις κατ’ αγνώστων.

«Το σχολείο είναι στοχοποιημένο»

«Το σχολείο φαίνεται ότι είναι στοχοποποιημένο, καθώς τέτοιο περιστατικό γίνεται για 4η φορά» ανέφερε άλλη μητέρα, αφήνοντας αιχμές για ελλιπή επιτήρηση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Την επισήμανση αυτή έκανε χθες το πρωί αντιπροσωπεία γονέων που επισκέφθηκε τη Διεύθυνση του Σχολείου, εκφράζοντας τις θέσεις της για το περιστατικό, αλλά και την αναγκαιότητα της περιφρούρησης των μαθητών, όταν βρίσκονται στο προαύλιο.

Από κόσκινο οι κάμερες ασφαλείας

Αστυνομικές πηγές τόνιζαν ότι οι καταγγελίες ερευνώνται, ενώ-σύμφωνα με πληροφορίες- έχει συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του λευκού βαν και στα ίχνη των δραστών.

