Χανιά - καταγγελία: 17χρονος προσπάθησε να βιάσει 15χρονη μέσα σε μπαρ

Η ανήλικη φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για απόπειρα βιασμού μίας 15χρονης. Το περιστατικό, όπως αναφέρεται, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/6) σε κατάστημα εστίασης.

Στο εν λόγω κατάστημα βρέθηκε μία παρέα νεαρών και, ανάμεσά τους, ο 17χρονςο και η 15χρονη. Οι δύο τους κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομακρύνθηκαν από το τραπέζι και βρέθηκαν στην τουαλέτα του καταστήματος. Εκεί ο 17χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να επιχείρησε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τη 15χρονη.

Έχασε την επαφή με το περιβάλλον η ανήλικη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δύο ήταν υπό την επήρεια μέθης. Η ανήλικη, μάλιστα, κάποια στιγμή φέρεται να έχασε την επαφή με το περιβάλλον. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει την κοπέλα στο νοσοκομείο, αλλά και περιπολικό.

Στη συνέχεια οι γονείς της 15χρονης κατήγγειλαν τον 17χρονο για απόπειρα βιασμού του κοριτσιού τους με αποτέλεσμα ο νεαρός να συλληφθεί. Επίσης, συνελήφθη και η υπεύθυνη του καταστήματος εστίασης για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

