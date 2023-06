Ηλεία

Δολοφονία - Ηλεία: πολύτεκνος πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά συγχωριανού του

Τραγωδία στην Ηλεία, με θύμα έναν πατέρα τεσσάρων παιδιών. Που και πως συνέβη η τραγωδία.

Άγριο έγκλημα συνέβη στην Ηλεία, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα έναν συγχωριανό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στυγερό έγκλημα με θύμα έναν 51χρονο και δράστη έναν 82χρονο, διαπράχθηκε σε αγροτική περιοχή, στην Αγία Τριάδα Ηλείας.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο.

Ο 82χρονος, που φέρεται να ζει μόνος του, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου όπου και ανακρίνεται. Τα αίτια εξετάζονται, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για τη δολοφονία ήταν η βόσκηση ζώων που ανήκαν στο θύμα σε περιοχή που ο δράστης διεκδικούσε.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ στην περιοχή αναμένεται και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

