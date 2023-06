Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρή λουόμενη στην Επανομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σε παραλία της Επανομής, με τον θάνατο λουόμενης.

-

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή Πάλιουρα Επανομής, 72χρονη λουόμενη, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το περιστατικό συνέβη στις 15:00 σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε από την παραλία την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Νεκρή γυναίκα στον Άλιμο

Ακόμη μία τραγωδία στην θάλασσα, με μία γυναίκα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις της σε ελεύθερη παραλία του Αλίμου το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιουνίου. Άμεσα ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

Τέμπη: Δάκρυσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τρισάγιο για τα θύματα (εικόνες)

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Νέα παράταση στο πρόγραμμα