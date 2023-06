Φθιώτιδα

Λαμία: Αδέσποτος σκύλος “έστειλε” γυναίκα στο νοσοκομείο

Επίθεση από αδέσποτα δέχθηκε μία γυναίκα στην πόλη της Λαμίας.

Μια γυναίκα από τον περίπατο με το σκυλάκι της βρέθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας το βράδυ της Πέμπτης, από δάγκωμα αδέσποτου σκυλιού.

Το περιστατικό συνέβη στις 21:30’ στη νότια Λαμία και συγκεκριμένα στην οδό Απελευθερώσεως στα Καλύβια, σε βάρος μιας 60χρονης που είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της. Δέχτηκε επίθεση από δύο σκυλιά, ένα εκ των οποίων της κατάφερε δάγκωμα στο αριστερό πόδι.

Γείτονες έσπευσαν να την βοηθήσουν και τελικά η άτυχη γυναίκα αναγκάστηκε να καταφύγει στο ΓΝ Λαμίας για τις πρώτες βοήθειες.

Ακολούθως υπέβαλλε έγκληση κατά παντός υπευθύνου, ενώ ενημέρωσε και το Δήμο Λαμιέων.

Από το πρωί της Παρασκευής συνεργείο του Δήμου αναζήτησε τα συγκεκριμένα σκυλιά στην περιοχή, όπως είχε πράξει και σε προγενέστερο χρόνο μετά από καταγγελίες κατοίκων, όμως τότε - άγνωστο πως - τα σκυλιά είχαν εξαφανιστεί!

