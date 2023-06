Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Καραμπόλα στην Υψηλή Γέφυρα (εικόνες)

Από τη σύγκρουση αναποδογύρισε ένα όχημα και τραυματίστηκε ένας επιβάτης. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν πέντε οχήματα λίγο πριν την Υψηλή Γέφυρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από την Τροχαία, στο ρεύμα προς Χαλκίδα και στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Χαλκίδας, η Τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

