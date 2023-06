Χαλκιδική

Χαλκιδική: θρίλερ με οστά που εντόπισε παιδί σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα στην παραλία.

-

Θρίλερ στην Χαλκιδική, όταν παιδάκι εντόπισε ανθρώπινα οστα σε παραλία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του GRTimes, κατά τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου (24/6) βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Μάμαντος του Δήμου Προποντίδας.

Τα ανθρώπινο οστά φέρονται μάλιστα πως βρέθηκαν από ανήλικο παιδί την ώρα που έπαιζε με τα παιχνίδια του στην άμμο. Στη συνέχεια το ανήλικο, ενημέρωσε τη μητέρα του για το μακάβριο θέαμα το οποίο είχε αντικρίσει, με αποτέλεσμα να πάνε μαζί στο σημείο. Σκάβοντας με τα χέρια στα δυο μετρά δίπλα από τη θάλασσα, ανακάλυψαν τα ανθρώπινα οστά.

Να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες, ενώ την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Νέων Μουδανιών.

Ειδήσεις σήμερα

Λάρισα: Δέντρο έπεσε στην είσοδο καφετέριας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – φίδι: Γυναίκα οδηγός ταξί άνοιξε το καπό κι έπαθε σοκ

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή