Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

-

Καβγάς στήθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Φιλίππου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας Μαροκινός που ήταν σε κατάσταση μέθης, παρενόχλησε μία κοπέλα που περνούσε με τον σύντροφό της από το σημείο που καθόταν.

Ο σύντροφός της αντέδρασε και ζήτησε εξηγήσεις από τον μεθυσμένο Μαροκινό. Εκείνος έσπασε ένα μπουκάλι και του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον στο χέρι. Ο 30χρονος αμύνθηκε και κατάφερε να απομακρύνει τον Μαροκινό, προστατεύοντας την κοπέλα του. Επενέβησαν αλλοδαποί που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι μπροστά από το ψιλικατζίδικο και ξυλοφόρτωσαν τον Μαροκινό. Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ και πέρασαν χειροπέδες στον Μαροκινό, ο οποίος έβριζε και φώναζε. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 30χρονο Έλληνα που δέχτηκε την επίθεση αλλά και στον δράστη. Το θύμα μαζί με την κοπέλα του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλουν μήνυση κατά του Μαροκινού.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το διπλό

Λεωφόρος Κηφισού: Φορτηγό πήρε φωτιά (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 190 σημεία