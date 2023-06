Φθιώτιδα

Λαμία: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε στο σπίτι του (εικόνες)

Τραγωδία σε γειτονιά της Λαμίας, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, μέσα στο σπίτι του.

Κινητοποίηση στη Λαμία μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα στο σπίτι του.

Ο άτυχος Λαμιώτης, ηλικίας 55 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή του Αφανού, και σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανότερο είναι ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο επειδή διέμενε μόνος του φέρεται να είχε αρκετές ημέρες νεκρός μέσα στο σπίτι και η δυσοσμία ήταν αυτή που κινητοποίησε τους γείτονες και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία θανάτου.

Πηγή: lamiareport.gr

