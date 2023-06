Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο πήρε “παραμάζωμα” σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με λεωφορείο να προκαλεί ζημιές σε αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τις 07:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τουριστικό λεωφορείο που κινούνταν στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον δέκα οχήματα

Το ατύχημα συνέβη μπροστά στο το ΑΠΘ, απέναντι από την πύλη εμπορίου της ΔΕΘ. Από το τροχαίο δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός ατόμου, παρόν μόνον υλικές ζημιές στα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μεγάλο όχημα ήταν άδειο, και πήγαινε να παραλάβει εργαζομένους, ενώ ο οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

