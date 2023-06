Χαλκιδική

Χαλκιδική: χειροβομβίδα βρέθηκε σε παραλία

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Χαλκιδικής όταν λουόμενος, εντόπισε μία χειροβομβίδα.

Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν χειροβομβίδα, εντόπισε χθες το απόγευμα λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Το συγκεκριμένο υλικό βρέθηκε σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και σε απόσταση σχεδόν 20 μέτρων από την ακτή.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών και στο σημείο τοποθετήθηκε πλωτός σημαντήρας, ενώ ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνσή του.

