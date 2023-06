Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (28/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, που ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε έξω από το χωριό Λούρες του Δήμου Γόρτυνας.

Η φωτιά καίει δασική και γεωργική έκταση και δεν απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχοουν 15 πυροσβέστες με 8 οχήματα, η Ομάδα ΕΜΟΔΕ με 6 άτομα, και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με το drone.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διονύσι Ηρακλείου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2023

