Έστειλε γυμνές φωτογραφίες της σε “χάκερ” που υποδύθηκε το αγόρι της

Τι αναφέρει η καταγγελία του συντρόφου της κοπέλας, για παραβίαση του προφίλ του, μέσω του οποίου διέρρευσαν οι άσεμνες φωτογραφίες της νεαρής.

Μια απίστευτη υπόθεση διαρροής φωτογραφιών ερωτικού περιεχομένου μιας κατοίκου της Κω αποτελεί από χθες αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα την 27η Ιουνίου 2023 και περί ώραν 21.03 ένας 19χρονος κάτοικος Καρδάμαινας Κω κατήγγειλε ότι την προηγούμενη ημέρα ένας άγνωστος δράστης, με άγνωστο σ’ αυτόν τρόπο απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό του στο facebook και αντάλλαξε μηνύματα με την σύντροφό του μέσω του messenger.

Εκείνη, νομίζοντας ότι συνομιλούσε με τον ίδιο, του απέστειλε φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου στις οποίες απεικονίζεται η ίδια!!.

Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση.

Πηγή: dimokratiki.gr





