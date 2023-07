Ημαθία

Νάουσα: Πήγαινε σε μοναστήρι κι έπεσε σε γκρεμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διάσωση γυναίκας που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο όρος Βέρμιο.

-

(εικόνα αρχείου)

Στο Νοσοκομείο Νάουσας Ημαθίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ γυναίκα που πραγματοποιούσε περίπατο, μαζί με μία ομάδα 40 ατόμων, κοντά στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Ιησού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε δύσβατο σημείο στο όρος Βέρμιο και τραυματίστηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε την κλήση στις 14:10 σήμερα το μεσημέρι και αμέσως έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, και με ειδικό φορείο η γυναίκα μεταφέρθηκε στο σημείο Προφήτης Ηλίας, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ομάδα των περιπατητών ακολουθούσε τη διαδρομή από την Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος προς τον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Επείγουσα διακομιδή βρέφους 2 ωρών: Αστυνομικοί άνοιξαν τους δρόμους (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βόας έκανε... βόλτες στην Τούμπα (εικόνες)

Λέσβος: Χόρεψαν το “μεγαλύτερο” συρτάκι πάνω σε ιστιοπλοϊκά (βίντεο)