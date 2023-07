Δωδεκανήσα

Ρόδος: Έκλεψε ερωτικά βοηθήματα από την πρώην σύντροφο του

Σε άλλη υπόθεση, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα για βιασμό τουρίστριας, ενώ άλλη νεαρή κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να την ναρκώσουν, ενώ ήταν σε μπαρ.

Δικογραφία εις βάρος ενός 47χρονου Έλληνα για βιασμό σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νότιας Ρόδου κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε μια 21χρονη Αγγλίδα.

Η 21χρονη κατήγγειλε χθες τα ξημερώματα ότι ο 47χρονος περί ώραν 02.20 της ίδιας ημέρας την βίασε.

Σύμφωνα με την μήνυση, την μετέφερε από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λίνδο σε ξενοδοχείο στους Πεύκους κι εκεί την εξανάγκασε με την χρήση σωματικής βίας σε συνουσία. Οι αστυνομικοί ζήτησαν την εξέταση της 21χρονης από ιατροδικαστή, ενώ η Αγγλίδα παρέδωσε στους αστυνομικούς τα ρούχα που φορούσε για να αποσταλούν αρμοδίως στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση DNA.

Σύλληψη 56χρονου για κλοπή ερωτικών βοηθημάτων

Εν τω μεταξύ, όπως γράφει το dimokratiki.gr, στην σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού για κλοπή ενός κινητού υπολογιστή, ενός κρύσταλλου αλλά και αντικειμένων «σεξουαλικού περιεχομένου» αξίας 800 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε μια 26χρονη ημεδαπή πρώην ερωτική του σύντροφος.

Περίεργη καταγγελία για «νάρκωση» Αγγλίδας τουρίστριας

Μια εξαιρετικά περίεργη καταγγελία υπέβαλε στο ΑΤ Αρχαγγέλου την 2η Ιουλίου 2023 μια 18χρονη Αγγλίδα τουρίστρια που διαμένει προσωρινά στο Φαληράκι.

Υποστήριξε ειδικότερα ότι την 2α Ιουλίου 2023 και περί ώραν 02.00 βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο του Φαληρακίου μαζί με δύο φίλες της και εκεί άγνωστο άτομο, πιθανόν να της χορήγησε ναρκωτική ουσία στο δεξί χέρι της χωρίς να το αντιληφθεί. Από εκείνη την στιγμή, έχει πλήρη απώλεια μνήμης. Παραγγέλθηκε έλεγχος από ιατροδικαστή και διενεργείται προανάκριση.

