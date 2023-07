Κοινωνία

Κακοποίηση ανήλικης από δάσκαλο: Η οικογένεια “έκλεινε το στόμα” του θύματος

Μια τραγωδία με συνέχεια και σε επόμενη γενιά, με το θύμα να έχει «ανοιχτές» πληγές επί χρόνια αποκαλύφθηκε και καταδικάστηκε από τη Δικαιοσύνη.

«Θαμμένη» για περισσότερο από δέκα χρόνια παρέμενε η υπόθεση κακοποίησης μιας ανήλικης κοπέλας από τον δάσκαλο της σε χωριό των Τρικάλων μέχρι τη στιγμή που μια κοινωνική λειτουργός έδειξε ενδιαφέρον και έτσι άρχισε να «ξετυλίγεται» το κουβάρι μιας ιστορίας που έφτασε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο(ΜΟΕ) Λάρισας.

Στο εδώλιο βρέθηκε ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη καθώς και η μητέρα της παθούσας η οποία κατηγορείται για συνέργεια στην ανωτέρω πράξη.

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, η ενήλικη σήμερα κοπέλα, κατέθεσε πως όταν ήταν μαθήτρια πέμπτης δημοτικού το 2007, κακοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο μέσα σε αίθουσα δημοτικού σχολείου. Η κακοποίηση, σύμφωνα με την κοπέλα, συνεχίστηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι να πάει στο γυμνάσιο.

Για αυτά τα περιστατικά η ανήλικη τότε κοπέλα μίλησε στο οικογενειακό της περιβάλλον, μεταξύ των οποίων και στη μητέρα της, αλλά όπως κατέθεσαν σήμερα η γιαγιά, η θεία και η αδερφή της κοπέλας αποφάσισαν να μην δώσουν συνέχεια. Ήταν η «ντροπή» σύμφωνα με την κατάθεση της θείας που τους αποθάρρυνε να μιλήσουν στην αστυνομία για το περιστατικό.

Δεκατρία χρόνια μετά ωστόσο, η υπόθεση έρχεται στο «φως» όταν η αδερφή της κοπέλας εξομολογείται σε μια κοινωνική λειτουργό τα όσα έγιναν στο παρελθόν. Αφορμή υπήρξε η παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών για τα δικά της παιδιά τα οποία θα μεταφερόταν σε ίδρυμα στην Αθήνα.

Στο ταξίδι της επιστροφής από την πρωτεύουσα ήταν μαζί με την κοινωνική λειτουργό όταν σε μια στιγμή λέει: «η μητέρα μου φταίει για όλα… όταν μας πήγαινε στον δάσκαλο». Τα λόγια αυτά «πυροδότησαν» το ενδιαφέρον της κοινωνικής λειτουργού η οποία ρώτησε την κοπέλα τι εννοούσε. Έτσι έμαθε για την υπόθεση και με τη δική της συνδρομή μετέβησαν στην Εισαγγελία Τρικάλων το 2020 όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Τα γεγονότα αυτά κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο η κοινωνική λειτουργός απατώντας σε ερώτηση της έδρας πως τα λόγια της κοπέλας βγήκαν σαν «παράπονο» για το γεγονός ότι «έχασε» τα δικά της παιδιά.

Τελικά οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη 15 χρόνια μετά το περιστατικό, με το πρωτόδικο δικαστήριο να τους κηρύσσει ένοχους και να επιβάλλει σε αμφότερους ποινή κάθειρξης 8 ετών.

