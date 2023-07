Δωδεκανήσα

Ρόδος - βιασμός: Συνελήφθη επιχειρηματίας μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας

Τι κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία.

Συνελήφθη 47χρονος για βιασμό νεαρής Αγγλίδας στο διαμέρισμά της, χθες τα ξημερώματα μετά από διασκέδαση, όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε λίγες ώρες αργότερα και η αστυνομία εντόπισε τον φερόμενο δράστη, ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα της Ρόδου.

Η καταγγελία εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές, οι οποίες αξιοποιούν τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Πηγή: rodiaki.gr

