Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” για παιδί με αιμορραγία (βίντεο)

Δυνάμεις της Αστυνομίας συμμετείχαν στην προσπάθεια να φτάσει το δυνατόν ταχύτερα το παιδί, από την Χαλκιδική, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Για άλλη μια φορά, σωτήρια αποδείχτηκε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ η οποία με «Γέφυρα Ζωής» άνοιξε δρόμο και συνόδευσε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα παιδί τριών ετών το οποίο αιμορραγούσε στο κεφάλι και έπρεπε να διακομιστεί επειγόντως από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση περιπολικά και δικυκλιστές της Αστυνομίας που ξεκίνησαν από την Αγία Αναστασία στη Χαλκιδική, ρύθμισαν την κυκλοφορία και με φοβερή ταχύτητα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο γλιτώνοντας τα χειρότερα για την υγεία του παιδιού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το παιδί χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού παίζοντας σε παιδική χαρά με αποτέλεσμα, να αιμορραγεί.

Έντρομοι οι γονείς του παιδιού, που το παρέλαβαν αιμόφυρτο, κάλεσαν άμεσα το 100 και ζήτησαν την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, έτσι ώστε να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο Νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Να σημειωθεί, ότι το παιδί έφτασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από την Αγία Αναστασία Χαλκιδικής σε περίπου 20 λεπτά, ενώ υπήρχε αρκετή κίνηση στο δρόμο.

