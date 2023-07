Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρά δύο αδέρφια με διαφορά λίγων ωρών

Οικογενειακή τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Πώς συνέβη η τραγική απώλεια των δύο αδερφών.

Οικογενειακή τραγωδία συνέβη στην Θεσσαλονίκη, με δύο αδερφια να φεύγουν από τη ζωή σε διάστημα έξι ωρών.

Τα δύο αδέρφια από τη Νέα Μηχανιώνα, έφυγαν από τη ζωή και σκόρπισαν θλίψη την τοπική κοινωνία.

Ο 38χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. Μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης και μία ημέρα μετά έχασε τη ζωή του από πνευμονική εμβολή. Όταν ο 32χρονος αδελφός του βρέθηκε στο κέντρο αποκατάστασης και έμαθε ότι ο 38χρονος δεν είναι πλέον στη ζωή, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λίγη ώρα αργότερα πέθανε και ο ίδιος από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο πατέρας των δύο αδελφών, Γιώργος Σαχπαζίδης συγκλονίζει μιλώντας στο newsit.gr: «Τα δύο παιδιά μου έφυγαν με διαφορά 6 ωρών. Ο μεγάλος είχε ένα τροχαίο με τη μηχανή του και μετά από λίγο καιρό έφυγε. Και ο άλλος δεν το άντεξε. Στενοχωρήθηκε, νευρίασε και δεν άντεξε η καρδιά του. Έχασα και τη γυναίκα μου από καρκίνο πριν από 28 χρόνια και τώρα είμαι μόνος. Αυτά τα παιδιά ήταν το στήριγμά μου. Δεν έχω κανέναν. Μόνο τον αδελφό μου. Τι να πω; Τα παιδιά μου ήταν λουλούδια. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Την ίδια ώρα, ο θείος των δύο νέων που έφυγαν από τη ζωή, Βασίλης Σαχπαζίδης περιγράφει: «Είχαν μεγάλη αγάπη και αδυναμία ο ένας στον άλλο. Ήταν πολύ ευγενικά παιδιά, ψυχούλες. Ο ένας ήταν πάντα στο πλευρό του άλλου σε όλα. Καρδιά μάλαμα και οι δύο. Ο μεγάλος έσπασε το πόδι του στο τροχαίο που είχε, έμεινε για δέκα μέρες στο νοσοκομείο, έγιναν οι επεμβάσεις στο πόδι και μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Την επόμενη ημέρα από την μεταφορά του πέθανε από πνευμονική εμβολή. Πήραν από το κέντρο αποκατάστασης τον αδελφό του και τον κάλεσαν να πάει. Και του είπαν ότι πέθανε. Νευρίασε, στενοχωρήθηκε και είπε στους φίλους που ήταν μαζί του, ότι ζαλίστηκε και έπεσε κάτω. Ήρθαν ασθενοφόρα, προσπάθησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όμως στη διαδρομή δεν άντεξε και έφυγε. Δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα παιδιά».

