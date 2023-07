Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για το νεογνό που μεταφέρθηκε από την Πτολεμαΐδα συνοδεία αστυνομίας

Ο πατέρας του βρέφους και ο αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μιλούν για την υπόθεση που έχει συγκινήσει.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης το νεογέννητο που ήρθε στη ζωή χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, με τους γιατρούς, πάντως να είναι αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την έγκαιρη μεταφορά του μωρού στο νοσοκομείο έχουν εκφράσει την επιθυμία να το βαφτίσουν.

Κάθε λεπτό που περνούσε ήταν πολύτιμο για τη ζωή του βρέφους, που γεννήθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Ο πλακούντας αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα ο ομφάλιος λώρος να τυλίξει το κορμάκι του και το αγοράκι να υποστεί ασφυξία.

«Με ξύπνησε η γυναίκα μου, μου είπε ότι σπάσαν τα νερά. Ποια νερά; Ήταν γεμάτη αίματα ήταν την πήρα. Πήγαμε στο νοσοκομείο, έγινε αποκόλληση πλακούντα. Το παιδί χωρίς σφυγμό γεννήθηκε κι έγινε η ανάνηψη επιτυχώς.... Η σύζυγος βρίσκεται στο Μποδοσάκειο έχει κάνει καισαρική κατά την επέμβαση ευτυχώς δεν είχε επιπλοκές γιατί έτσι όπως είχαμε φτάσει ήταν να τους χάσουμε και τους δύο», δήλωσε ο πατέρας του βρέφους, Πέτρος Κούσης.

Μάχη με το χρόνο έδωσαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, για να μεταφερθεί το γρηγορότερο δυνατό, το νεογέννητο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

«Στα διόδια στα Μάλγαρα, διόδια στο Ωραιοκάστρου….ευχαριστώ τους υπαλλήλους σε μία συνεννόηση κράτησαν μία θυρίδα κλειστή για το κοινό, το ασθενοφόρο πέρασε σαν να μην υπήρχαν διόδια, από κει και πέρα κατά την είσοδο στο πολεοδομικό συγκρότημα, Κατσιμίδη, Καραμανλή τα παλικάρια της Δίας, της Ζητά, περιπολικά, τα οποία διευκολύναν όπως ακούσατε και από τον ίδιο τον πατέρα να φτάσει γρήγορα το παιδί και αυτό που άκουσα και με κάνει και συγκινούμαι είναι ότι το παιδί σώθηκε και αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα....», δήλωσε ο Χρήστος Συμεωνίδης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Ο πατέρας του μωρού περιέγραψε πως «ήταν φοβερή η επιχείρηση υπήρχε άγχος, αν γεννιόταν πιο αργά δεν θα τον είχαμε από Πτολεμαΐδα, μετά στο ασθενοφόρο εντάξει δεν μπορείς να το παρέχεις αυτά που έχει ένα νοσοκομείο, εκεί θέλει το τρέξιμο έγινε και αυτό η Τροχαία εδώ έκανε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας να ερχόταν πιο γρήγορα δεν θα έμπαινε τι άλλο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, δήλωσε πως, «το βρέφος νοσηλεύεται σε μία από τις δύο μονάδες νεογνών που έχουμε στο Ιπποκράτειο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση διότι τέτοιου είδους περιστατικά μετά από αποκόλληση πλακούντα και με την περίσφιξη την περιγεννητική που έχει καθίσταται επικίνδυνο τόσο για τη ζωή του ιδίου όσο και της μητέρας από ό,τι μαθαίνουμε η μητέρα είναι καλύτερα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας... Γίνεται ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή».

