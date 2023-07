Εύβοια

Εύβοια: αγροτικό έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Πώς συνέβη η καραμπόλα, που... οδήγησε το αγροτικό στον γκρεμό.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 5, Ιουλίου στη Νότια Εύβοια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο χωριό Πόρτο Μπούφαλο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr κάτω από άγνωστες συνθήκες οδηγός του αγροτικού οχήματος ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Αποτέλεσμα ήταν το αγροτικό αυτοκίνητο να βρεθεί στο γκρεμό χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Ωστόσο σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στα άλλα δύο αυτοκίνητα.

