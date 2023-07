Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από βουτιά από προβλήτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

-

Ένας 19χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο νεαρός τραυματίστηκε μετά από βουτιά του στη θάλασσα, από την κεντρική προβλήτα Περαίας.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ ο 19χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ”Α.Χ.Ε.Π.Α.”, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Αμαζόνιος: Η αποψίλωση του τροπικού δάσους μειώθηκε κατά 33,6%

Αίθριος ο καιρός με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή