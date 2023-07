Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: τουριστικό λεωφορείο έπεσε από γέφυρα (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από το λεωφορείο που έπεσε σε γεφύρι.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/7/2023) όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τουριστικό λεωφορείο, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν μετέφερε επιβάτες έπεσε σε γεφύρι στην περιοχή της Αγριλιάς.

Ο οδηγός του λεωφορείου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί είναι καλά στην υγεία του, παρά την επικίνδυνη πτώση του οχήματος.

