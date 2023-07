Έβρος

Αλεξανδρούπολη: φωτιά σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο του κτιρίου που στεγάζεται η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος εκκενώθηκε άμεσα το κτίριο, στο οποίο εκτός της δομής στεγάζονται και λειτουργούν και άλλες υπηρεσίες ενώ η φωτιά από την οποία προκλήθηκε έντονος καπνός δηλώθηκε στις 21.00 και φέρεται να περιορίστηκε στον χώρο του υπογείου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Συμβαίνει τώρα (21:20): φωτιά έχει ξεσπάσει στις εγκαταστάσεις της δομής «ΑΡΣΙΣ» στο τέρμα Άβαντος, στην Αλεξανδρούπολη.



Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια για το πως προσκλήθηκε ενώ οι πρωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αναμμένο τσιγάρο. pic.twitter.com/TA0gUYgh4l — e-evros.gr (@eevrosgr) July 9, 2023

