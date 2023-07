Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας που έπεσε στο λιμάνι

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό καθώς 52χρονη έπεσε στον Θερμαϊκό.

Στη διάσωση μίας 52χρονης προέβησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, σήμερα το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού.

Η αρμόδια υπηρεσία του Λιμεναρχείου ενημερώθηκε για την ύπαρξη γυναίκας στη θάλασσα, η οποία καλεί σε βοήθεια. Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση, η 52χρονη ανασύρθηκε στην προβλήτα του λιμανιού, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστης του οποίου με δίκυκλο προσήλθε στο σημείο όπου τής έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε, στη συνέχεια, με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

