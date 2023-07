Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό στη μέση του δρόμου!

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη. Τι ακριβώς συνέβη.

Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό άνδρα από πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην περιοχή της Ανάληψης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, άγνωστος πυροβόλησε έναν άνδρα, τραυματίζοντάς τον στον ώμο, επί της οδού Σόλωνος 51, κοντά στην πλατεία Π. Συνδίκα. Λίγο αργότερο το θύμα κατέληξε.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία αναζητεί τον δράστη.





