Ρόδος: Συναγερμός για εμφάνιση κροκόδειλου ή lizard monitor (εικόνες)

Τι λέει η Ελληνική Εταιρείας Ερπετολόγων Κρήτης και τι επισηυμαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ρόδου, όπου εντοπίστηκε το ερπετό.

Ένα περίεργο ερπετό εθεάθη στο ποτάμι της Κρεμαστής, στη Ρόδο. Οι αναφορές έκαναν λόγο για κροκόδειλο, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε γίνει σύλληψη άνδρα που κατείχε δύο σπάνιους κροκόδειλους και δύο σπάνιους παπαγάλους. Η «Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου» απευθύνθηκε στον υπεύθυνος της Ελληνικής Εταιρείας Ερπετολόγων Κρήτης, ο οποίος δήλωσε:

«Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μάλλον δεν επρόκειτο για κροκόδειλο αλλά lizard monitor. Καταλήγουμε μάλλον στο συμπέρασμα αυτό, διότι ο κροκόδειλος δεν είναι τόσο ταχύτατος όπως οι καταγγελίες αναφέρουν. Μας μιλάνε δηλαδή για ένα ερπετό πολύ ταχύτατο. Άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για lizard monitor. Αν επρόκειτο για lizard monitor δεν θα βρεθεί ποτέ. Είναι πανέξυπνο ζώο. Και η τακτική δόλωσης του είναι πολύ συγκεκριμένη για να πιαστεί. Μπορεί οι ειδικοί να ψάχνουν μέρες στο ποτάμι και να μην το δουν ποτέ και όταν φύγουν να γίνουν και άλλες αναφορές εμφάνισης του.

Συνήθως δεν επιτίθεται σε ανθρώπους αλλά τρέφεται μόνο με ζώα. Για παράδειγμα κότες. Στην περιοχή προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις σε κοτέτσια. Είναι όμως περίεργο, διότι το συγκεκριμένο είδος δεν επιτίθεται στον άνθρωπο τον φοβάται ενώ εδώ έχουμε αναφορές για επιθέσεις. Από την άλλη βέβαια οι αναφορές που έχουν γίνει για επιθέσεις είναι πάντα βραδινές ώρες. Το lizard monitor είναι ζώο το οποίο εμφανίζετε την ημέρα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά ακόμα. Προφανώς το ζώο είναι σε σύγχυση και προσπαθεί να προσαρμοστεί.

Το ζώο αυτό δεν μπορεί να έχει έρθει μόνο του στο νησί. Κάποιος το έχει φέρει παράνομα από την Αφρική. Τώρα το άφησε ελεύθερο; του έφυγε; κανείς δεν μπορεί να ξέρει», δήλωσε ο Πέτρος Λυμπεράκης.

Στην «Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου» μίλησε και ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, σημειώνοντας πως, «έχω δεχτεί καταγγελίες για την εμφάνιση ενός ζώου γύρω στο ένα – ενάμιση μέτρο. Μου λένε για ένα ζώο με περίεργη ουρά. Από την περιγραφή κατάλαβα ότι επρόκειτο πιθανόν για κροκόδειλο. Επειδή υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να φιλοξενούσαν ζώα όπως ένας κροκόδειλος και να το πέταξαν στην περιοχή, έδωσα εντολή η περιοχή να ελεγχθεί διεξοδικά σε όλο το μήκος του ποταμού προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάτι εκεί. Μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα απολύτως . Η έρευνα θα δείξει. Αν διαπιστωθούν ευρήματα θα καλεστούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και με σεβασμό σε ότι αυτό είναι θα απομακρυνθεί. Μέχρι να διαπιστωθεί η ύπαρξη του συνιστώ στους πάντες να προσέχουν. Στην σημερινή πρωινή έρευνα δεν βρέθηκε κάτι. Σύμφωνα πάντα με δικές μας πληροφορίες τα ζώα πιθανότατα να είναι δύο. Το ένα βρίσκετε στον βιολογικό της Κρεμαστής στην Περιοχή Λειβάδα όπου εντοπίστηκε από το συνεργείο που εργαζότανε εκεί και λίγο παραπάνω στην ανηφόρα πρέπει να βρίσκετε το δεύτερο».

Η Δασονομία Ρόδου δεν διαθέτει ειδικό ερπετολόγο.

Πηγή: protiekdosi.news

