Ατύχημα με jet ski: Συνελήφθη ο χειριστής

Χειροπέδες στον χειριστή του jet ski που τραυμάτισε ένα 10χρονο παιδί.

Στη σύλληψη του 32χρονου άνδρα ο οποίος χειριζόταν το θαλάσσιο μοτοποδήλατο όταν συνέβη το ατύχημα που προκάλεσε τον τραυματισμό του ίδιου αλλά και ενός 10 χρονου παιδιού, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές Λασιθίου.

Ο 32χρονος χειριζόταν το jet ski στο οποίο επέβαινε και ένα 10χρονο αγόρι, όταν βγήκε με ταχύτητα από το νερό και προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε μια παράγκα που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση ενοικίασης του ταχυπλόου στην παραλία Μακρύς Γιαλός στην Ιεράπετρα.

Το 10χρονο παιδί έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ και ο 32χρονος που τραυματίστηκε συνελήφθη αργότερα για παράβαση του άρθρου 291 που αφορά σε παρεμβάσεις στην ασφάλεια της συγκοινωνίας καθώς και του άρθρου 314 για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Νωρίτερα είχε συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

