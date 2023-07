Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από Αγγλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη και αναστατώθηκαν όλοι οι επιβάτες της πτήσης

-

(εικόνα αρχείου)



Αναστάτωση προκάλεσαν μέσα σε αεροπλάνο δύο νεαρές, σε πτήση από την Αγγλία προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, δύο Αγγλίδες σε αεροπλάνο που πετούσε προς τον Ηράκλειο, μεθυσμένες άρχισαν να φωνάζουν και να τσακώνονται.

Η πτήση ήταν μαρτυρική για τους υπόλοιπους επιβάτες αλλά και το πλήρωμα που προσπαθούσε να τις ηρεμήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες έρχονταν για διακοπές στην Κρήτη, συνελήφθησαν μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Ειδήσεις σήμερα:

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία

Καύσωνας “Cleon”: Ρεκόρ ζέστη Παρασκευή και Σάββατο - Ποιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν