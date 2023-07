Ρεθύμνου

Ενδοοικογενειακή βία: Ιερέας χτύπησε την παπαδιά στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριο σκηνικό ζηλοτυπίας φέρεται να διαδραματίστηκε μετά από πανηγύρι, με τους αυτόπτες μάρτυρες να μένουν άναυδοι.

-

Ένας 48χρονος ιερέας από το Ρέθυμνο κατηγορείται ότι έκανε σκηνή στην 41χρονη σύζυγό του, την οποία χτύπησε στη μέση του δρόμου, σε χωριό του Ρεθύμνου.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το ζευγάρι, που έχει τέσσερα παιδιά, επέστρεφε από τοπικό πανηγύρι.

Το ζευγάρι περπατούσε στο δρόμο όταν, «άναψαν τα αίματα» και ξεκίνησε ο καβγάς, που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες αποδίδεται σε ζήλια.

Η σκηνή ζηλοτυπίας, όμως, «χόντρυνε» καθώς ο 48χρονος άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, να σπρώχνει και τελικά να χαστουκίζει την παπαδιά.

Οι πιο ψύχραιμοι επενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως δέχθηκαν επίθεση κι εκείνοι, από τον κληρικό που φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης.

Εναντίον του ιερέα πάντως δεν έχει κατατεθεί ακόμη καταγγελία.

Πηγή: ekklisiaonline.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Ανατροπή για τον θάνατο της 16χρονης

Καύσωνας - Ρύποι: Υπέρβαση ορίων την Παρασκευή και συστάσεις στους πολίτες

Πρώην δήμαρχος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό