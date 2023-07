Ημαθία

Ημαθία: Καλλιεργούσαν κάνναβη σε αγροτική περιοχή (εικόνες)

Δενδρύλλια ινδικής κάνναβης καλλιεργούσαν δύο άνδρες. Ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσαν δύο άτομα σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας.

Αστυνομικοί του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, συνέλαβαν έναν άνδρα καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, συνολικά 18 δενδρύλλια ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκαν μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν και εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης.

Στην οικία του συλληφθέντα διαπιστώθηκε να αποκρύπτει ποσότητα κάνναβης βάρους 11 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

