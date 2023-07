Αχαΐα

Αχαΐα: Κλέβουν λουόμενους στην παραλία

Όλο και περισσότερα είναι τα φαινόμενα κλοπής λουόμενων.

Πληθαίνουν διαρκώς τα περιστατικά κλοπών σε παραλίες της Πάτρας και της Αχαΐας, ιδιαίτερα τα τελευταία 24ωρα οπότε και παρατηρείται συνωστισμός λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και δεν στοχοποιούν μόνο τα οχήματα των πολιτών που σταθμεύουν σε κοντινές ή μακρινές αποστάσεις από τις παραλίες, αλλά πλησιάζουν ακόμη και σε ομπρέλες και ξαπλώστρες και όταν οι λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, ξαφρίζουν ό,τι βρουν εύκαιρο. Από χρήματα κινητά και γυαλιά, μέχρι και ρούχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες για τη δράση ομάδας νεαρών οι οποίοι είχαν «ρημάξει» τις παραλίες του Καστελλόκαμπου και του Δρεπάνου, κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους εγκλωβίσουν και να τους συλλάβουν στην περιοχή της Τέρψης. Η Αστυνομία διαθέτοντας ένα συγκροτημένο και πλήρες δίκτυο πληροφοριών είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή άτομα και οχήματα διαφυγής τα μέλη εγκληματικών ομάδων που …εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα αδικήματα.

Η παρατηρητικότητα των αστυνομικών είχε σαν αποτέλεσμα να εντοπιστεί πρώτον ο τύπος του οχήματος το οποίο είχε εντοπιστεί να κινείται ύποπτα σε παραλίες αλλά και οι πινακίδες του, στοιχεία που οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια.

