Αχαΐα

Πάτρα: Μαχαίρωσε την σύντροφο του, μπροστά στο παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μανούλα μου, σε σκότωσε” φώναζε το παιδί, στην θέα της μητέρας που αιμορραγούσε. “Μάχη” για να επιβιώσει δίνει το θύμα.

-

(εικόνα αρχείου)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 25χρονη γυναίκα που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής από τον σύντροφό της, στην Πάτρα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η 25χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ της είχε προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη λόγω των τραυμάτων που δέχθηκε από το μαχαίρι, κυρίως στο λαιμό από τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πειρστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα όταν η γειτονιά στη συμβολή των οδών Μπ. Ρούφου και Σκαγιοπουλείου, σηκώθηκε στο «πόδι» από τις φωνές του παιδιού της γυναίκας: «Μανούλα μου... σε σκότωσε... Βοήθεια».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ του ζευγαριού μέσα στο σπίτι που διέμεναν. Στη συνέχεια και ενώ η γυναίκα αιμορραγούσε, κατάφερε να βγει έξω από το σπίτι μαζί με το παιδί και να ζητήσουν βοήθεια.

Το μικρό παιδί φώναζε δυνατά με αποτέλεσμα οι ένοικοι στις γύρω πολυκατοικίες να αντιληφθούν τι έχει συμβεί και να καλέσουν αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Ο σύντροφος της 25χρονης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ εκκρεμεί και ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ναρκωτικά.

Πηγή: Tempo24News

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό: “Τέλος χρόνου” για την υποβολή του

Εκβιασμός νεαρού με γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

ΗΠΑ - Καύσωνας: 51 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία (εικόνες)