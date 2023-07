Ημαθία

Νάουσα: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι - Μαρτυρικός θάνατος για τον άτυχο άνδρα

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του, μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε μονοκατοικία, στη Νάουσα Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ακατοίκητη μονοκατοικία, ενώ τα αίτια που την προκάλεσαν παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Στο σημείο κλήθηκαν επτά πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντοπίστηκε η σορός του 50χρονου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται «Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, στη Νάουσα Ημαθίας, κατά τις βραδινές ώρες χθες. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην οικία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

