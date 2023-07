Δωδεκανήσα

Δωδεκάνησα: Η εξήγηση του ιερέα που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα

Πως περιγράφει το περιστατιικό ο ιερωμένος, που καταγγέλθηκε από 30χρονο τουρίστα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και σε ρητή δικάσιμο την 11η Σεπτεμβρίου 2023 παρέπεμψε η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου τον εφημέριο που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία αλλοδαπού τουρίστα.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η υπόθεση ξεκίνησε την 13.00 ώρα της 13ης Ιουλίου 2023 όταν εμφανίστηκε σε αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της περιοχής ένας 30χρονος Εσθονός, που κατοικεί στην Φινλανδία και προσωρινά στο Φαληράκι και υπέβαλε μήνυση εις βάρος του εφημέριου του μοναστηριού που υπηρετεί το ποίμνιο σε ιερό ναό ιδιαίτερης θρησκευτικής αξίας στη Νότια Ρόδο, το όνομα του οποίου δεν γνώριζε, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Οι αστυνομικοί του οικείου τμήματος αναζήτησαν τον εφημέριο στα όρια του αυτοφώρου και τελικώς συνέλαβαν τον 49χρονο ιερέα, κάτοικο δημοτικής κοινότητας στην δυτική πλευρά του νησιού.

Ο αλλοδαπός κατέθεσε πως μαζί με μία φίλη του επισκέφθηκαν τη Μονή. Εκεί αγόρασε έναν σταυρό τον οποίο ξέχασε και επέστρεψε την επόμενη μέρα να τον παραλάβει αφού τον ενημέρωσε ο εφημέριος με γραπτό μήνυμα στο κινητό. Εκεί ο εφημέριος, όπως διατείνεται, του πρότεινε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο για επισκέπτες προκειμένου να του κάνει ένα δώρο. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο όπως ισχυρίζεται ο τουρίστας, ο εφημέριος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του, το εσώρουχό του και να βγάλει τη μπλούζα του για να τον αλείψει με λάδι.

Τότε ο τουρίστας απόρησε αν αυτό είναι μία συνήθης διαδικασία στην Ελλάδα και ο καταγγελλόμενος τον διαβεβαίωσε πως είναι.

Στη συνέχεια όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, ο εφημέριος του άλειψε τα γεννητικά του όργανα με το λάδι γεγονός που τον έφερε σε αμηχανία, χωρίς όμως να του ζητήσει να σταματήσει λόγω της εμπιστοσύνης που του γέννησε.

Μετά από το περιστατικό ο τουρίστας όπως ισχυρίζεται αποφάσισε να προσφύγει στις Αρχές για να διαπιστώσει αν όντως αυτά που του είπε ο εφημέριος ισχύουν.

Από την άλλη, ο εφημέριος εξεταζόμενος ενώπιον των Αρχών υποστηρίζει ότι ο τουρίστας επισκέφθηκε τη Μονή με τη φίλη του και κατά την συζήτηση που είχαν ο καταγγέλλων του εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει νονός και η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την πίστη και την Ορθοδοξία.

Τον 30χρονο ο εφημέριος όπως υποστηρίζει τον ξενάγησε και στο ιερό όπου τον σταύρωσε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας στο μέτωπο, στα χέρια, στην πλάτη και στο στήθος. Τότε ήταν που ο εφημέριος παρατήρησε όπως διατείνεται ότι είχε έντονα κόκκινα σημάδια στο σώμα του, τα οποία πιθανολόγησε πως πρόκειται για εκζέματα.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν τηλέφωνα και αποχαιρετήθηκαν. Αφού ο 30χρονος έφυγε με τη φίλη του ο εφημέριος παρατήρησε πως ξέχασε τον σταυρό που είχε αγοράσει και τον ενημέρωσε να πάει να τον πάρει και εκείνος του απάντησε πως θα περάσει την επόμενη μέρα για να συνεχίσουν και την κουβέντα τους η οποία του άρεσε πολύ.

Την επόμενη μέρα, όπως ισχυρίζεται ο εφημέριος θέλοντας να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης έτσι ώστε να μπορέσει να του ανοιχτεί και να γίνει μία σωστή κατήχηση του πρότεινε εάν τον εμπιστεύεται να του βάλει λαδάκι στο σώμα στα σημεία που είχε δει τα εκζέματα.

Στη συνέχεια, αφού αυτός δέχθηκε τον ακολούθησε στο καθιστικό όπου η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και το παράθυρο ανοιχτό και άρχισε να τον αλείφει με το λάδι στα σημεία που είχε εκζέματα.

Τότε παρατήρησε όπως υποστηρίζει ότι είχε εκζέματα μεγάλης έκτασης και στους μηρούς και τον ρώτησε αν θέλει να του βάλει και σε αυτό το σημείο. Τότε ο 30χρονος τουρίστας κατέβασε το εσώρουχό του και συνέχισε να τον αλείφει ώσπου τον άλειψε από την κορυφή μέχρι τα πόδια χωρίς να προβεί σε κάποια ανάρμοστη πράξη στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Φεύγοντας ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα προκειμένου να συνεχίσουν την κουβέντα τους για τα θέματα που απασχολούσαν τον 30χρονο. Μάλιστα όπως ο ίδιος ισχυρίζεται δεν γνώριζε την εξέλιξη της υπόθεσης και στο μεταξύ είχε αγοράσει κάποια δώρα για τη φίλη του και κεραλοιφή για τα εκζέματα του ίδιου χωρίς όμως ποτέ να καταφέρει να τους βρει για να τους τα δώσει.

Πηγή: dimokratiki.gr

