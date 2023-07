Δωδεκανήσα

Δωδεκάνησα: Τουρίστας μήνυσε ιερέα που του άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα!

Τι υποστηρίζει ότι του ζήτησε ο παπάς, που τον ανάγκασε να μείνει ολόγυμνος. Ως "υπεράνω πάσης υποψίας" χαρακτηρίζετα ο κληρικός από τοπικά ΜΜΕ. Η καταγγελία και η ομολογία - σοκ.

Μια απίστευτη υπόθεση με καταγγελλόμενο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας αλλοδαπού τουρίστα εφημέριο, υπεράνω πάσης υποψίας, που υπηρετεί το ποίμνιο σε ιερό ναό ιδιαίτερης θρησκευτικής αξίας στη Νότια Ρόδο απασχολεί από χθες τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα την 13.00 ώρα της 13ης Ιουλίου 2023 εμφανίστηκε σε αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της περιοχής ένας 30χρονος Εσθονός, που κατοικεί στην Φινλανδία και προσωρινά στο Φαληράκι και υπέβαλε μήνυση εις βάρος του εφημέριου του μοναστηριού, το όνομα του οποίου δεν γνώριζε, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αλλοδαπού μηνυτή με μια συνεργάτιδά του επισκέφθηκαν το μοναστήρι την 12η Ιουλίου 2023 το απόγευμα, περί ώραν 18.30 και γνώρισαν τον εφημέριο.

Ο 30χρονος μηνυτής αγόρασε, όπως είπε, έναν σταυρό τον οποίον ξέχασε στο μοναστήρι και ο εφημέριος του απέστειλε ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο του είχε δώσει για να τον ενημερώσει.

Την 13η Ιουλίου 2023 το πρωί και περί ώραν 09.30 ο 30χρονος μετέβη εκ νέου στο μοναστήρι για να πάρει τον σταυρό και όπως ισχυρίστηκε ο εφημέριος του πρότεινε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιεί για τους επισκέπτες, με σκοπό να του δώσει ένα ιδιαίτερο δώρο.

Ο 30χρονος τον ακολούθησε και εκεί, όπως διατείνεται, ο εφημέριος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του, το εσώρουχό του και να βγάλει τη μπλούζα του για να τον αλείψει με λάδι.

Τότε όπως υποστήριξε άρχισε να τον αλείφει στα γεννητικά του όργανα με λάδι και μόνο εκεί για μερικά δευτερόλεπτα.

Ο αλλοδαπός μηνυτής, όπως υποστήριξε, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια συνήθη διαδικασία δεν του ζήτησε να σταματήσει και στην πορεία υπέβαλε την μήνυση.

Οι αστυνομικοί του οικείου τμήματος αναζήτησαν τον εφημέριο στα όρια του αυτοφώρου και τελικώς συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν 49χρονο, κάτοικο δημοτικής κοινότητας στην δυτική πλευρά του νησιού. Ο 49χρονος ισχυρίζεται ότι άλειψε τον τουρίστα γιατί είχε εξανθήματα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

